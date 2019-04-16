Безработный житель Заринска подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
По данным следствия, в апреле 2019 года 23-летний подозреваемый был остановлен сотрудниками ГИБДД за административные правонарушения – управление автомобилем водителем, не имеющим права управления, а также несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Молодой мужчина за несоставление сотрудником полиции административного протокола попытался дать правоохранителю взятку в размере 1000 рублей. Довести преступный умысел до конца ему не удалось, поскольку сотрудник ГИБДД отказался от денег.
В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств для предъявления обвинения. Расследование продолжается.
Комментарии
да, серьезное преступление раскрыто