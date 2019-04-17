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Почти 200 млн рублей задолжали жители Алтайского края за вывоз мусора

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Собираемость платы составила 72%
Жители Алтая накопили многомиллионные долги за мусор / Фото: e-zaym.com

Жители Алтая накопили многомиллионные долги за мусор / Фото: e-zaym.com

188,9 млн рублей составляет долг населения перед региональными операторами за вывоз мусора. Об этом в ходе онлайн-конференции на сайте краевого правительства во вторник, 16 апреля, сообщил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.

"Задолженность населения перед региональными операторами на 01.04.2019 с учетом начисленной платы за услуги, оказанные в марте, составляет 188,9 млн рублей. Собираемость в 2019 году, без учета начисленной платы за услугу, оказанную в марте, по всем группам потребителей составляет около 77%, по населению – 72%. Кредиторская задолженность на 01.04.2019 составляет 80,7 млн рублей, в том числе задолженность перед организациями-перевозчиками – 62 млн рублей", – сообщил министр.

В министерстве не уточнили сумму долга по каждой зоне. В беседе с Amic.ru руководитель "Спецобслуживание – Центральное" Алексей Щербатов рассказал, что общая сумма долга Бийской, Заринской и Алейской зон перед предприятием (а этот регоператор обслуживает сразу три зоны) на 1 апреля составляет 28,6 млн рублей. В "Линетт" оперативно назвать сумму долга не смогли (беседа состоялась уже в конце рабочего дня), но там сообщили, что собираемость не превышает 15%.

В понедельник, 15 апреля, издание "Ведомости" опубликовало текст, в котором сказано, что собираемость платы в Алтайском крае составила всего 25% и что якобы работу операторов могут даже приостановить. В Минстрое Amic.ru сообщили, что не знают, откуда взялась эта цифра.

Что же касается охвата территории, то всего централизованно вывоз мусора осуществляется только в 216 населенных пунктах региона, это 13,4% от общего количества. Но это самые крупные: города и райцентры. Услугой охвачено 72,3% от общего количества населения края – более 1,7 млн человек.

"В тех населенных пунктах, где региональные операторы услугу по обращению с ТКО еще не оказывают, вывоз отходов осуществляется жителями самостоятельно на сельскую свалку. Плата за услугу по обращению с ТКО в таких населенных пунктах не выставляется", – заверил министр Иван Гилев.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.04.2019 06:49
- гость -

Там где говорят о долгах умалчивают о фактическом вывозе мусора

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