Новоиспеченная "Мисс-Россия -2019"/ Фото: @ms.alinasanko
20-летняя Алина Санько стала победительницей конкурса "Мисс Россия – 2019".
Уроженка города Азов Ростовской области. Учится на третьем курсе архитектурного факультета Московского университета по землеустройству по специальности "дизайн архитектурной среды". Неоднократно побеждала на олимпиадах по искусству и становилась призером всероссийской олимпиады "Архитектура и искусство". Заветная мечта – организовывать поэтические вечера.
Победительница получила корону из белого золота стоимостью более одного миллиона рублей, а также денежный приз – три миллиона рублей. Кроме этого, в качестве наград спонсоры преподнесли девушке грант на обучение в любом вузе мира и автомобиль.
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