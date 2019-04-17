Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 105 квадратных метров продают в закрытом поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 10,8 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Кирпичный дом, высота потолков три метра, большая лоджия, отличное состояние, капитальный ремонт сделан два года назад, пол – кафель, ламинат, пробка, стены – венецианская штукатурка, встроенная мебель", – отмечает автор объявления.
Дом, где расположена квартира, находится на закрытой территории под круглосуточной охраной.
На территории расположены: зона барбекю, фонтан, спортивные и детские площадки.
Комментарии
Где там 100 метров?
В кухне не нашлось нормального места обеденному столу, в ванной лежишь, уткнувшись носом в унитаз, комната с письменным столом - пенал, а в прихожей уже 2м Челам не повернуться...