Глава города Серов в Свердловской области Василий Сизиков обнародовал декларацию доходов, из которой следует, что за год его несовершеннолетний сын заработал 409 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
При этом по сведениям местных СМИ, сам Сизиков в августе прошлого года рассказывал, что его ребенок учится в седьмом классе. При этом у школьника уже имеется в пользовании жилой дом и квартира.
Сам градоначальник в 2018-м получил 2,58 млн рублей дохода. В его пользовании находятся дома площадью 121,3 и 296 квадратных метров. Транспортных средств не задекларировано.
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Чудо-ребёнок,дитё индиго