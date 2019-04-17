Небольшие дожди и сильный ветер прогнозируют в Алтайском крае в среду, 17 апреля.
"Во второй половине дня в северо-западных районах небольшой дождь, на дорогах местами гололедица", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в регионе составят +8...+13 градусов, местами в предгорных районах +13...+18 градусов. Ветер южный, 7-12 метров в секунду с усилением до 17-22 метров.
В Барнауле будет без осадков, на дорогах местами гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят +9...+11 градусов. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.
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