АО "Модест" планируют включить в прогнозный план приватизации государственного имущества и выставить на торги. Об этом порталу Amic.ru рассказал депутат АКЗС, глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов. Соответствующий документ направлен в краевой парламент правительством.

Молотов пояснил, что изначально предприятие, 100% акций которого принадлежит краю, не было в плане приватизации, который утверждается заранее. Но в апреле Минимущества направило в АКЗС предложение о включении объекта в этот план.

"Справедливая Россия" выступает против продажи "Модеста". Мы не видим никаких причин для столь неожиданного и непродуманного решения. Почему предприятие вносится в план приватизации именно сейчас, а не в конце прошлого года, когда он форсировался? К чему такая спешка, когда даже руководство самого предприятия не в курсе его продажи? Где финансово-экономическое обоснование необходимости принятия такого решения – почему оно не представлено депутатам? Сейчас мы все пребываем в недоумении – предприятие прибыльное, объемы его производства ежегодно растут, а его почему-то предлагают продать. И что самое важное, – это предприятие социально-значимое, на его продукции выросло не одно поколение детей", – сказал он.

Депутат и его коллеги опасаются, что покупателю предприятия может быть нужна только земля для строительства ТРЦ, предприятие находится на улице Солнечная Поляна, 8. Кстати, по соседству с другим крупным молочным предприятием – Барнаульским молочным комбинатом.

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"Или быть может новый собственник планирует его перепрофилировать и выпускать совершенно безвкусные и неполезные массовые йогурты и творожки на сухом молоке и пальмовом масле", – добавил Молотов.

Он сообщил, что фракция выступает против спешной приватизации. Против выскажется фракция ЛДПР и КПРФ.

На самом предприятии о планах приватизации узнали также из СМИ.

Портал Amic.ru направит официальный запрос в краевое правительство.