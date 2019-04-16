Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев на пресс-конференции рассказал журналистам о реализации в регионе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает региональное правительство.
Так, с начала года в общей сложности из федерального, краевого и муниципальных бюджетов на ремонт проезжих частей направят почти 6 млрд рублей.
На эти средства произведут ремонт 200 участков автодорог, в том числе 33 улиц Барнаула, 18 улиц Бийска и девяти улиц Новоалтайска.
Также Дементьев озвучил планы к 2024 году привести в полное соответствие с нормативами половину проезжих частей региона и более 85% — в Барнаульской и Бийской агломерациях.
Кроме того, планируется за этот период в двое снизить количество точек концентрации ДТП в два раза по сравнению с 2018 годом.
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