Минздрав Новосибирской области организовал перелет тяжелобольного двухмесячного ребенка спецбортом МЧС в Москву, сообщает региональное правительства.
У девочки диагностирована сложная патология трахеи. После тщательной диагностики врачи решили, что в столичном Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей ей смогут оказать лучшую помощь.
Для организации транспортировки для мамы с младенцем на средства регионального бюджета зафрахтовали спецборт МЧС.
Сегодня, 16 апреля, они в сопровождении реанимационной бригады вылетели в Москву. Там их госпитализируют в хирургическое отделение, где ребенок получит специализированное лечение.
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