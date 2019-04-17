На приеме у частного стоматолога пациенты порой сталкиваются с совершенно неожиданными ситуациями. Идет человек лечить один зуб, а ему после осмотра говорят, что нужно спасать целую "батарею". В таких ситуациях принять решение сложно. С одной стороны, не хочется запускать болячку, с другой – нет желания тратиться на борьбу с надуманными проблемами. Ведь услуги стоматологов не дешевые, и иногда они "хитрят" в пользу своего кармана. Как понять, стоит ли доверять врачу и каковы шансы получить качественное лечение специально для рубрики "Вредный потребитель" рассказывает барнаульский стоматолог-терапевт высшей квалификационной категории Наталья Чечун.

"Стоматологическая экскурсия"

Прояснить ситуацию можно еще на этапе диагностики, уверена эксперт.

Реальную клиническую картину в полости рта пациента помогают продемонстрировать внутриротовая видеокамера или фотоаппарат, рентген. Это гораздо информативнее обычного стоматологического зеркала.

Попросите врача сделать снимки или видеозаписи, вывести их на большой экран компьютера, показать проблемные моменты и объяснить. Подобная "экскурсия" поможет исключить какое-либо лукавство со стороны доктора.

Не каждое пятнышко проблема

Далеко не каждая темная полоска или точка на поверхности зуба является патологией. Это может быть приостановившийся кариес или просто пигментация, уточняет Наталья Чечун. Врач дополнительно проверяет состояние этих участков, проводя по ним острым инструментом – зондом. Если вы почувствовали, что зонд "зацепился" – требуется лечение.

Лечение на выбор

Доктор обязан предложить разные тактики лечения, чтобы пациент сам сделал выбор.

"Вариантов лечения, как правило, всегда существует несколько. И пациента нужно информировать о них", – говорит Чечун. Даже если есть показания для удаления. Если пациент готов бороться за "сложный" зуб, то его на какое-то время – на год, два, и даже дольше, – можно сохранить.

"И это тоже вариант! Человек отсрочивает установку имплантов или изготовление протезов, когда не готов к этому финансово или морально. Однако сохранение "сложного" зуба требует от пациента неукоснительного выполнения рекомендаций, из которых на первом месте тщательная гигиена полости рта. Кроме того, требуется постоянное наблюдение у врача", – пояснила Наталья Викторовна.

Кстати, люди заблуждаются, когда думают, что любой потерянный зуб можно заменить имплантом. Многое зависит от состояния организма, технических условий, в каком "окружении" находится зуб. Нужно понимать, что свой зуб – это всегда лучше.

Как проверить качество работы врача?

Самая распространенная процедура в стоматологии – установка пломб. Как проверить качество такой работы в кабинете врача? Внешнюю часть работы оценить довольно просто. Для этого понадобятся зеркала или фотоаппарат, зубная нить.

Если вам ставили пломбу на жевательной поверхности, обратите внимание на ее форму: она не должна быть гладкой. На ее поверхности врач обязан сформировать бугры и фиссуры, чтобы зубы могли полноценно выполнять свою функцию – размельчать пищу. Причем хороший доктор лепит рельеф подобно скульптору, а не грубо высверливает его бором в виде крестика. Если пломбу поставили на боковой поверхности в районе примыкания к соседнему зубу, посмотрите, как сделан контактный пункт. Зубы должны плотно соприкасаться в одной точке, будто два шарика. Это защитит межзубной промежуток и десну от прямого попадания пищи. Безусловно, минимальное расстояние между соседними зубами врач все-таки оставляет. Но оно должно быть таким, чтобы могла пройти только зубная нить. Если пломба стоит сбоку, проверьте места соединения пломбы с зубом на предмет нависания. Зубная нить должна гладко скользить по боковой поверхности, что достигается качественной полировкой. Если нить цепляется, то у пломбы есть нависающий край. На нем будет задерживаться пища и налет. Цвет пломбы должен максимально приближаться к цвету ваших зубов.

Об оборудовании

Качество работы врача, конечно же, в первую очередь зависит от его уровня компетенции, а во вторую – от материалов и инструментов, которыми он пользуется. А потому обращайте внимание на оборудование в руках и кабинете стоматолога. Дополнительную уверенность пациенту должно придать:

1. Использование стоматологом увеличивающей оптики. Речь идет о бинокулярах. Пояснения здесь излишни.

2. Применение коффердама – пластины из латекса, предназначенной для изоляции одного или нескольких зубов во время лечения. Коффердам помогает добиться максимальной сухости рабочего поля (важно, когда врач ставит пациенту пломбу), защищает полость рта от возможных травм и от раздражающего действия препаратов.

Как сберечь зубы?

Многие врачи считают, что сохранность зубов напрямую зависит от генетики человека. Но если вам не повезло с наследственностью, хорошим способом поддержать здоровье зубов является их очищение от зубного налета. И не только с помощью щетки и зубной пасты, но и зубной нити. Только зубная нить может качественно очистить промежутки между зубами и снизить риск развития межзубного кариеса.