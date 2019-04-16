Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге перед вторым туром голосования, следует из данных социального опроса Киевского международного института социологии.
48,4% респондентов объявили о своем желании проголосовать за шоумена. О свое симпатии к действующему президенту Петру Порошенко объявили почти втрое меньше – 17%.
17,9% от выборки заявили, что пока еще не определились с предпочтениями, 8,8% — отказались отвечать на вопрос.
Еще 6,3% опрошенных не собираются участвовать в голосовании, а 1,6% предпочтут испортить бюллетень.
При этом если брать в расчет только тех, кто собирается голосовать и уже определился с выбором, то напротив фамилии Зеленский галочку готовы поставить 72,2%, Порошенко – 25,4%. Оставшиеся 2,4% намерены испортить бюллетень.
В опросе приняли участие 2004 совершеннолетних респондента из 129 населенных пунктов. Он проводился с 9 по 14 апреля 2019 года.
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