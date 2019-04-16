Украинская газо- и нефтедобывающая компания "Укрнафта" на своем сайте информировала общественность о том, что Гаагский суд удовлетворил ее иск к России о компенсации имущества, утраченного в Крыму.
Россию обязали выплатить 44,4 млн долларов. Помимо стоимости утерянного имущества, РФ должна выплатить арбитражные расходы, а также проценты, которые начисляются с апреля 2014 года.
Напомним, в марте 2014 года по результатам референдума Крым вошел в состав России. Украина, а также поддержавшие ее страны Евросоюза и США не признают его результаты и считают, что Россия аннексировала полуостров.
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