Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал журналистам о том, что у компаний Facebook и Twitter осталось 9 месяцев, чтобы избежать блокировки на территории РФ, сообщает Regnum.
По его словам, суды уже вынесли решения о назначении штрафов за отказ в предоставлении сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей.
Он напомнил, что в соответствии с законом, с момента вынесения решения суда у компании имеется 9 месяцев на устранение недостатков.
В противном случае доступ к ресурсам будет заблокирован, заявил Жаров, при этом выразив надежду, что разум у руководства компаний возобладает, и они выполнят требования не доводя до крайних мер.
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