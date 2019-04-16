Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал журналистам о том, что у компаний Facebook и Twitter осталось 9 месяцев, чтобы избежать блокировки на территории РФ, сообщает Regnum.
По его словам, суды уже вынесли решения о назначении штрафов за отказ в предоставлении сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей.
Он напомнил, что в соответствии с законом, с момента вынесения решения суда у компании имеется 9 месяцев на устранение недостатков.
В противном случае доступ к ресурсам будет заблокирован, заявил Жаров, при этом выразив надежду, что разум у руководства компаний возобладает, и они выполнят требования не доводя до крайних мер.
Комментарии
я вот не пойму зачем им нужно чтобы базы были в рaшке, вот чё это кому даст, вон обычным жителя глубоко походу пофигу где эти базы, если его пукан от это так рвёт ну пусть он туда не заходит вообще. Или нужно выкатит неисполнимое требование, чтоб патом на его основании доступ прикрыть, а то гражане сильно много начинают знать из того чё они не хотят ага? Дак не фиг творить это если не хотите, чтобы это кто узнал!!!!!