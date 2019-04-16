Правнук Сталина Яков Джугашвили в интервью радиостанции "Говорит Москва" назвал часть населения, которая оправдывает сталинские репрессии, "моральными уродами и дегенератами".
Согласно результатам опроса Левада-центра, одобрение деятельности Иосифа Сталина россиянами достигло исторического рекорда.
Однако проинформированный об этом журналистами правнук не спешил радоваться таким изменениям.
Он обратил внимание на формулировку вопроса: "оправданы ли человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок".
13% ответили "определенно оправданны", 33% – "в какой-то мере оправданы" и 45 – "нельзя ничем оправдать".
"Антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путём совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими", — заявил Джугашвили.
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