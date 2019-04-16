Пресс-секретарь НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев опроверг информацию о предложении решить проблему пробок в городах России через введение платного проезда некоторых перекрестков, пишет "Коммерсантъ".
По его словам, сейчас никаких экспертных дискуссий по этому вопросу не проводится.
Ранее сообщалось, что тестирование соответствующей идеи запланировано на 2020 год в рамках проекта "Умный город".
Однако, по словам Федосеева, тема инновационных решений умной городской мобильности запланирована к обсуждению только на 24 апреля.
В этот день пройдет Международный навигационного форум, где и будет обсуждаться инновационный опыт других стран, уточнил собеседник издания.
Комментарии
то есть, новость - фейковая? что там закон-то о таких новостях гласит?