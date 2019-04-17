Весна – время перемен. Пора впустить в свою жизнь что-то новое и ценное. Но для этого нужно освободить место.

До 27 апреля 2019 года всех барнаульцев приглашают принять участие в акции "Соберем макулатуру и очистим свои дома и офисы от лишнего". Мероприятие совместно проводят консалтинговая компания "Андор", Транспортная Компания "Авто Терминал Алтай", компания "Сибтара" и Алтайское бизнес-сообщество.

Денежные средства от сдачи макулатуры будут направлены в благотворительный фонд "Облака" для поддержки подопечных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Участие в этой акции принесет невероятную пользу.

Сдав мусор, вы освободите пространство, которого всегда не хватает. Обычно у всех до этого не доходят руки, а тут есть прекрасный и важный повод навести порядок.

Не выбрасывать мусор, а отдать его на переработку – это большой подарок природе, которая страдает от загрязнения.

И, конечно же, возможность поддержать людей в беде. Тех, кому нечего есть, надеть и негде жить. Эти средства позволят фонду обеспечить сотню семей продуктами.

Сбор макулатуры проводится по адресу: пр. Ленина 154и, корпус 45 (склад транспортной компании "Авто Терминал Алтай").

Макулатура для акции принимается до 27 апреля 2019 года.

Если вам нужна помощь в вывозе макулатуры, ее могут забрать с вашего адреса до 19 апреля. Запись на заказ забора макулатуры осуществляется по телефону: 8 923 642 0202.

Давайте вместе сделаем большое доброе дело!

Благотворительный фонда "Облака"

г. Барнаул: пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: (3852) 590-180

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