После крупнейшего пожара в Париже, серьезно повредившего Нотр-Дам, наблюдается резкий всплеск популярности книги Гюго "Собор Парижской Богоматери", сообщает ТАСС со ссылкой на BFM ТV.
Два издания романа Виктора Гюго по ходу дня вошли в топ-10 самых популярных произведений на сайте Amazon. Так, одно из них вошло в тройку, второе – в восьмерку самых читаемых.
Напомним, возгорание серьезно повредило собор. В частности обрушился его шпиль. В РПЦ назвали происшествие "страшным знамением", а президент России Владимир Путин предложил помощь в реставрации одного из символов Парижа.
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