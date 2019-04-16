Смертельный наезд на ребенка в Барнауле случился сегодня, 16 апреля, в 17:45, сообщили Amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
По предварительной информации правоохранителей, 10-летний школьник переходил дорогу на улице Парфенова вдоль линии перекрестка рядом с нерегулируемым пешеходным переходом.
В этот момент мальчика сбил автомобиль Honda CR-V, которым управлял 33-летний мужчина. От полученных телесных повреждений юный пешеход скончался на месте ДТП.
По факту гибели несовершеннолетнего барнаульца сотрудники полиции проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии.
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