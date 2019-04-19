Чтобы найти правильные товары для сна, нередко нужно потратить массу времени и нервных клеток. В Алтайском крае сегодня представлено великое множество матрасов, кроватей, подушек. Как выбрать те, которые помогут организму полностью восстанавливать силы после трудового дня и при этом будут еще и украшением спальной комнаты? Теперь эта проблема, похоже, решена. В Барнауле компания "Комплект-мебель" представила свою коллекцию товаров для сна. В том числе и инновационные для региона пенные матрасы. Все подробности в нашем фоторепортаже.
"Комплект-мебель"
г. Барнаул
ТЦ "Алтай",
пр. Космонавтов, 6В
ул. Власихинская, 208
Телефон: +7 (3852) 99-15-05
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