В интернет попало видео, снятое в новосибирском метро, на котором видно, как женщина ведет ребенка дошкольного возраста рядом с собой на поводке.
Хоть поводок прикреплен не за шею мальчика, а за пояс, многие пользователи Сети сочли такое обращение унизительным.
На случай обратила внимание и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщает РИА Новости.
По ее словам, ситуация определенно вызывает вопросы, но рано делать какие-то выводы до того, как личность сибирячки будет установлена, и она расскажет о причинах такого решения.
Омбудсмен рассказала, что в регион будут направлены документы, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.
Комментарии