Памятник лауреату Нобелевской премии по физике Жоресу Алферову торжественно открыли во вторник, 16 апреля, в холле основанного им Академического университета, сообщает ТАСС.
На открытии присутствовали вдова ученого, его коллеги и друзья, а также студенты вуза.
Монумент выполнил известный мастер – Зураб Церетели. Примечательно, что Алферов успел увидеть эту работу при жизни и высоко оценил мастерство скульптора.
Жорес Алферов – одно из наиболее ярких светил в созвездии российской и мировой науки. Без его открытий и изобретений невозможно было бы появление сотовых телефонов, лазерных проигрывателей, солнечных элементов для космических батарей и многого другого, без чего немыслимой представляется современная цивилизация и наша повседневная жизнь.
В 2000 году ему вручили Нобелевскую премию в области физики "За развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной и оптоэлектроники" за основополагающий вклад в создание интегральных схем. Примечательно, что работы Алферова, отмеченные высокой наградой, проводились еще в 1960-1970-х годах, и именно им мы обязаны новейшими достижениями нынешних передовых технологий.
Получил множество советских, российских и международных наград. Является полным кавалером ордена "За заслуги перед отечеством".
Написал несколько книг. Наиболее известны из них "Физика и жизнь" (2001) и "Власть без мозгов. Кому мешают академики" (2013).
Активно участвовал в политической жизни России. В частности Алферов был депутатом Госдумы РФ шести созывов (5 из них – от КПРФ).
Скончался 2 марта 2019 года в Москве на 89-м году жизни.
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