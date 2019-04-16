Прибыль российских банков за первые три месяца 2019 года достигла 587 млрд рублей, сообщает Regnum со ссылкой на сведения Банка России.
Это в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, с января по март 2018-го банковский сектор РФ отчитался о выручке в 353 млрд рублей.
По итогам первого квартала 2019-го 373 кредитные организации получили 654 млрд рублей прибыли, а 93 – получили 67 млрд рублей убытка.
При этом рентабельность активов в секторе увеличилась на 0,3 процентных пункта. Если в начале года она составляла 1,5%, то теперь – 1,8%.
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