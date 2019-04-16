Депутаты Госдумы РФ во втором чтении приняли законопроект об ипотечных каникулах, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В редакцию второго чтения внесены поправки, согласно которым из‑под действия "каникул" выводятся ипотечные кредиты на "роскошное" жилье. Кроме того, оговорен полны список документов, требовать сверх которых банки не имеют права.

Инициатива предусматривает льготный период на срок до полугода для заемщиков по ипотеке, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В это время кредиторы не могут забрать имущество должника, которое находится в залоге.

Во время ипотечных каникул они могут самостоятельно установить себе размер ежемесячного взноса либо не платить его совсем. Банкам дается пять дней на то, чтобы дать ответ желающему получить отсрочку.

Ипотечные каникулы станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%.

Примечательно, что закон об ипотечных каникулах будет распространяется в том числе и на договоры об ипотеке, которые заключили до вступления закона в силу.