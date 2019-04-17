Ученые Университета Тель-Авива совершили ранее казавшуюся фантастикой процедуру – напечатали живое сердце на 3D-принтере, сообщает журнал "Инвест-Форсайт" со ссылкой на пресс-службу университета.

Это первый удачный опыт искусственного создания донорского органа с помощью такой техники. В качестве материала для печати использовали ткани человека: жировые и стволовые клетки, смешанные с соединительной тканью.

"Это исследование – шаг в медицину будущего: пациентам больше не придется ждать органы для пересадки и принимать лекарства, предотвращающие их отторжение, — спрогнозировали израильские ученые после успешного завершения эксперимента. — Прямо в больницах можно будет печатать все необходимые органы, полностью персонализированные под каждого пациента".

Но эта перспектива станет отчетливой, по прогнозам, приблизительно через десять лет.

Сейчас ученым нужно решить целый ряд задач. Во-первых, полученное сердце значительно меньше по размеру, чем человеческое – оно подойдет скорее кролику или крысе.

Во-вторых, прежде чем освоить пересадку полученного через 3D-принтер органа, следует научиться с минимальными рисками проводить такие операции на животных, а также наблюдать, как они приживутся.

Именно этим теперь и планируют заняться авторы новой технологии получения органов.