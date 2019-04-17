Ведущий архитектор PlayStation Марк Церни рассказал о характеристиках новой модели игровой консоли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wired.
Основу PlayStation 5 составят процессор третьего поколения AMD Ryzen с архитектурой Zen 2, видеокарта семейства Radeon Navi, поддерживающая разрешения 8К и трассировку лучей.
Последняя призвана максимально точно имитировать падение света на поверхности трехмерного пространства. Это должно сделать изображение еще более реалистичным.
Стандартный жесткий диск HDD заменят на SSD. По замыслу команды PlayStation, это сократит время ожидания при загрузке приложений и локаций.
Церни заверил журналистов, что скорость чтения и записи информации на этом накопителе будет быстрее, чем у любого SSD для ПК.
Также он отметил, что PlayStation 5 будет обратно совместима с четвертой моделью. Кроме того, известно, что на ней можно будет использовать шлем виртуальной реальности PS VR.
Дата выхода консоли и ее цена пока остаются в секрете.
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