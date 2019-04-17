Постановка "Нуреев" Большого театра режиссера Кирилла Серебренникова собрала победы в трех номинациях премии "Золотая маска", сообщает РИА Новости.
Она названа "Лучшим спектакль в балете", ее хореограф Юрий Посохов награжден за лучшую хореографию, а сыгравший в ней партию ученика в балете Вячеслав Лопатин – за лучшую мужскую роль.
Балет "Нуреев" посвящен уникальному танцовщику Рудольфу Нурееву. Режиссером и сценографом в нем выступил Кирилл Серебренников, хореографом – Юрий Посохов, композитором – Илья Демуцкий.
В своей речи Серебренников поблагодарил Большой театр за предоставленную ему возможность работать над таким масштабным проектом. Также он выразил признательность своей команде и самому Рудольфу Нурееву, который помогал поставить балет.
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