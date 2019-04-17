Среда, 17 Апрель, 03:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,24
€ 72,65
Обь
245см -21

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

"Нуреев" Серебренникова собрал три "Золотых маски"

, ИА "Амител"
Он победил в номинациях "Лучший спектакль в балете", "Лучшая хореография" и "Лучшая мужская роль"
Постановка 'Нуреев' Большого театра режиссера Кирилла Серебренникова собрала победы в трех номинациях / Фото: rusdialog.ru

Постановка "Нуреев" Большого театра режиссера Кирилла Серебренникова собрала победы в трех номинациях / Фото: rusdialog.ru

Постановка "Нуреев" Большого театра режиссера Кирилла Серебренникова собрала победы в трех номинациях премии "Золотая маска", сообщает РИА Новости.

Она названа "Лучшим спектакль в балете", ее хореограф Юрий Посохов награжден за лучшую хореографию, а сыгравший в ней партию ученика в балете Вячеслав Лопатин – за лучшую мужскую роль.

Балет "Нуреев" посвящен уникальному танцовщику Рудольфу Нурееву. Режиссером и сценографом в нем выступил Кирилл Серебренников, хореографом – Юрий Посохов, композитором – Илья Демуцкий.

В своей речи Серебренников поблагодарил Большой театр за предоставленную ему возможность работать над таким масштабным проектом. Также он выразил признательность своей команде и самому Рудольфу Нурееву, который помогал поставить балет.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
02:58
"Нуреев" Серебренникова собрал три "Золотых маски" 0
01:56
Названы характеристики и особенности PlayStation 5 0
00:44
Ученые впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце 0
23:51
Госдума приняла законопроект об ипотечных каникулах во втором чтении 0
23:26
Прибыль российских банков выросла в 1,7 раза 0
23:08
В Санкт-Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову 0
22:47
В Новосибирске ищут женщину, гулявшую с ребенком на поводке 1
22:20
Мэрия Горно-Алтайска продает четыре машины и прицеп 0
22:01
Honda насмерть сбила 10-летнего ребенка в Барнауле 0
21:45
После пожара люди скупают книги Гюго "Собор Парижской Богоматери" 0
21:28
"Автонет" опроверг введение платы за проезд перекрестков 1
21:01
"Дегенераты": правнук Сталина возмутился оправданием репрессий 1
20:40
Facebook и Twitter предупредили об угрозе блокировки в России 1
20:29
Макгрегор оценил, как Овечкин нокаутировал Свечникова 0
20:09
Суд обязал Россию выплатить "Укрнафте" $44 млн за Крым 1
19:46
Опрос: Зеленский опережает Порошенко в президентском рейтинге 0
19:25
Варвару Караулову отпустили из колонии по УДО 0
19:08
Коротко о главном: мусорный тариф, министерский футбол и трасса Бийск – Абакан
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 апреля
18:43
Тяжелобольного младенца увезли спецбортом из Новосибирска в Москву 0
18:22
В Алтайском крае отремонтируют 200 дорог почти на 6 млрд рублей 2
18:08
Сын-школьник уральского мэра заработал за год 409 тысяч рублей 2
17:49
Безработный заринчанин попал под дело за предложение взятки сотруднику ГИБДД 1
17:32
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама 21
17:24
Бывшего главного инженера госпредприятия судят в Бийске за крупные взятки 0
17:13
Госдума ужесточила правила госзакупок для детского отдыха 0
17:01
Силовое задержание подпольных продавцов контрафактного алкоголя провели на Алтае 0
16:48
GrelkaFest-2019: как в Шерегеше прошел массовый спуск в купальниках 5
16:33
Пациент больницы в Бийске погиб после падения из окна 1
16:22
Госдума приняла закон о суверенном Рунете 7
16:15
Сессия: клиенты зарабатывают на бизнесе продавцов 0
16:11
Алтайские спасатели проводят масштабные учения по ЧС 2
16:01
Многофункциональный гаджет: как выбрать смарт-часы 3
15:48
Владельцев грузовиков на Алтае заставят чинить разбитые дороги за свой счет 5
15:32
Все кончено: почему развелись Анджелина Джоли и Брэд Питт и с кем остались дети 4
15:21
Россия увеличила вложения в гособлигации США 12
15:05
Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019 2
14:49
Будет холодно и снежно: штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае 5
14:33
Женщину-полицейского судят в Бийске по обвинению в подлоге и присвоении денег 0
14:22
"Конец" Порошенко и сбитый Зеленский: главные скандалы перед выборами на Украине 3
14:17
12 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Орске 0
14:05
Савченко выпустили из-под ареста на Украине 3
13:48
Порядок наводят на улицах Барнаула после апрельского снегопада 5
13:34
В Microsoft Windows нашли уязвимость для вирусов 0
13:32
В АлтГТУ открылся фестиваль русского языка для иностранных студентов 1
13:21
Зима вернулась: фотографии заснеженного Барнаула под апрельским солнцем 0
13:12
Зачем в России хотят ввести платные перекрестки и где они появятся 13
13:06
Премьера 8 сезона "Игры престолов" установила два рекорда 0
12:48
"Работа – не для слабонервных": как Томенко с министрами в футбол играли 12
12:45
Команда АГМУ заняла шесть призовых мест на международной олимпиаде по хирургии 7
12:33
Алтайский политтехнолог получил назначение в администрации Приморского края 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.