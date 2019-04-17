На турнире по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка, сообщает РИА Новости.
Этот факт подтвердил президент федерации джиу-джитсу Ставропольского края Дмитрий Красавин.
По его словам, причиной потасовки стало спорное судейство.
"В результате конфликта никто не пострадал, он был оперативно улажен силами организаторов", — уточнил Красавин.
Он заверил журналистов, что в настоящее время выясняются зачинщики боев за пределами ринга.
По результатам разбирательства, скорее всего, их дисквалифицируют, пояснил руководитель федерации.
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