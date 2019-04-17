Во вторник, 16 апреля, 10-летний житель Новосибирска ушел из дома в микрорайоне Родники и пропал без вести. С тех пор о местонахождении ребенка ничего не известно.
Мальчик невысокого роста (160 см), полного телосложения. У него светло-русые волосы и серые глаза, гласит ориентировка "Лиза Алерт".
На момент исчезновения он был одет в черную куртку с капюшоном, светло-коричневые штаны, белые кроссовки с красными полосами и черную вязаную шапку.
Волонтеры просят неравнодушных граждан, обладающих сведениями о том, где может находиться пропавший школьник, позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 02 (112).
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