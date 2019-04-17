"Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщает о грядущих громких кадровых перестановках в России.
Одной из наиболее вероятных называется смещение с должности спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Ей прочат должность в одной из крупных федеральных структур, которая нуждается в реформации. В частности, одним из вариантов называют Пенсионный Фонд России.
На ее место основным кандидатом называется глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В пользу такого варианта говорит его опыт деятельности спикером Госдумы.
Персона нового руководителя СВР, по сведениям источника издания, еще не обсуждалась.
Комментарии
Ну и куда стаканиху руководить засунут в мин. фин или в пенсионный фонд
Вырастила сына миллиардера в тяжёлое время для страны, теперь пора на покой.