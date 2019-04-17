Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение, в котором раскритиковал требования команды действующего главы государства Петра Порошенко к организации дебатов на стадионе "Олимпийский", сообщает RT.
В частности его возмутило желание оппонента установить разные сцены для выступления.
"Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах?" – вопрошает избирателей Зеленский.
Также команды участников второго тура президентских выборов разошлись во мнении, нужен ли свободный доступ зрителей в центр стадиона.
Зеленский выступает за "фан-зону", в то время как Порошенко – против.
Напомним, дебаты должны состояться за два дня до старта голосования – 19 апреля.
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