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Жительница Алтая перевела мошенникам 160 тысяч рублей за оформление кредита

, ИА "Амител"
Жительница Белокурихи надеялась получить кредит на 200 тысяч рублей
По данному факту проводится проверка / Фото: linehaber.com.tr

По данному факту проводится проверка / Фото: linehaber.com.tr

Жительница Белокурихи перевела мошенникам 160 тысяч рублей, надеясь получить кредит на 200 тысяч.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 48-летняя горожанка на одном из сайтов в интернете оформила заявку на получение кредита. Вскоре ей перезвонили якобы представители банка и сообщили о положительном решении.

"Для получения денег неизвестные попросили перечислить: взнос четыре тысячи рублей за оформление документов, 21 тысячу рублей за доставку денежных средств курьером, 15 тысяч рублей за страховку. После перечисления денежных средств женщина стала дожидаться курьера. На следующий день потерпевшей снова позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что доставка курьером была заблокирована и необходимо снова переоформить документы. За эту операцию женщина перечислила 20 тысяч рублей", – добавляют в полиции.

Затем женщине сообщили о сбое в системе, а также о том, что все перечисленные женщиной денежные средства вернули на ее банковскую карту и теперь ей необходимо повторить платежные операции. В результате женщина перевела мошенникам 160 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.04.2019 09:42
- гость -

судя по тому, как она легко расставалась с деньгами, она их не заработала. Так что, как пришли, так и ушли

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17.04.2019 09:56
- гость -

160 тыщщ было да сплыло
вот у меня нет денег мне мошенники не страшны

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