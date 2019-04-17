Строительство автомобильной дороги по улице Солнечная Поляна продолжат в 2019 году на участке от Жасминной до Энтузиастов.
"Данный участок расположен в Индустриальном районе Барнаула и проходит по территории с малоэтажной застройкой, многоэтажными жилыми домами и спортивными сооружениями. Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, решение о строительстве дороги принято в связи с большой интенсивностью движения транзитного транспорта с Павловского тракта через микрорайон Солнечная поляна и многочисленными жалобами жителей поселка, – отмечают в пресс-центре городской администрации.
В итоге улица Солнечная Поляна должна получить выход на Павловский тракт со стороны улицы Энтузиастов.
В текущем году при строительстве будут проведены следующие работы:
- строительство проезжей части улицы Солнечная Поляна от улицы Жасминной до улицы Энтузиастов (814,8 метра);
- строительство двухстороннего тротуара;
- устройство уширений на пересечении Солнечная Поляна – Энтузиастов;
- строительство ливневой канализации длиной 617 метров;
- строительство сетей наружного электроосвещения по улице Солнечная Поляна (698 метров линий освещения, 27 опор освещения, 27 светильников);
- устройство съездов и примыканий к существующим улицам частной жилой застройки.
В итоге, как ожидается, реализация этого проекта позволит перенаправить транзитный транспорт из микрорайона Солнечная поляна, снизить транспортную загруженность улиц Попова, Энтузиатов, Просторная, Жасминная, Хлеборобная, Юрина, Антона Петрова, а также снять социальную напряженность в поселке Солнечная поляна, вызванную движением транзитного транспорта.
Напомним, что проезд транзитников через частный сектор в указанном микрорайоне на протяжении нескольких лет превратился в "дорожную войну". Местные жители перекрывали проезд для транзитного транспорта.
Комментарии
Еще бы до Взлетной улицы продолжили от Павловского тракта. Там вообще ужас дорога и участок совсем небольшой. И транспорт общественный запустить, там даже на ул. Солнечная поляна остановочные пункты сделаны.
А каков срок ввода в эксплуатацию? Пока что там конь не валялся....
С Жасминной только въезд на Солнечную Поляну не открывайте