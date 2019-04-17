Жителя Алтайского края будут судить по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью человека и покушении на кражу.
Как сообщили Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, 3 февраля этого года злоумышленник тайно похитил складированные за ограждением здания пункта обогрева эксплуатационного вагонного депо две магистральные части воздухораспределителя.
"Затем, собирая в этом же месте металлолом, он был замечен мастером участка производства, который сделал ему замечание. На почве возникшего конфликта обвиняемый напал на мужчину и нанес ему тяжкие телесные повреждения", – уточняют в ведомстве.
Свою вину мужчина признал в полном объеме. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за совершение аналогичного преступления. Проведенной психиатрической экспертизой признан вменяемым.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Новоалтайский городской суд.
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