Автобусы садоводческих маршрутов начнут ходить в Барнауле с 20 апреля, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Регулярные перевозки пассажиров и багажа по автобусным садоводческим маршрутам №23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126, 151 будут осуществлять до 20 октября. Также на этот период будет увеличено количество подвижного состава по автобусному маршруту №149.
В автобусах садоводческих маршрутов будет предоставлено право проезда по проездным билетам, персональным транспортным картам вида "Льготная" и "Пенсионная":
- гражданам, учтенным в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, за исключением граждан, учтенных в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи только в целях установления социальной доплаты к пенсии, в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 20.03.2017 №91 "О порядке предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан";
- гражданам, учтенным в краевом регистре лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 20.03.2017 №91;
- лицам, сопровождающим детей-инвалидов;
- гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и зарегистрированным по месту жительства на территории города Барнаула.
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