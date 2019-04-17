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Депутат Алтайского краевого законодательного собрания от "Справедливой России" Владислав Вакаев из двух вариантов маршрута будущей трассы Бийск – Абакан предложил выбрать тот, который пролегает через депрессивные Ельцовский и Целинный районы.

По его словам, дорога создаст дополнительные возможности для развития одной из самых депрессивных территорий края – группы восточных районов. Например, Ельцовского, население которого с 1996 года сократилось с девяти до шести тысяч человек. Когда здесь будет построена современная трасса, появятся новые возможности для развития экономики, в эти прекрасные места будут переезжать люди.

По мнению Вакаева, благодаря этой дороге Алтайский край получит еще один удобный подъезд к территории формирующегося нацпарка "Тогул".

"В-третьих, мы сможем увеличить поток туристов и отдыхающих на Алтай с юга Кузбасса. Здесь расположены ведущие экономические центры соседнего региона и здесь же одна из самых тяжелых экологических ситуаций. Проживающие там люди нуждаются в отдыхе и лечении в экологически чистых местах. Привлекая их сюда, мы сможем существенно помочь экономике нашего края. В общем, плюсы очевидны. Надеюсь, руководство края сумеет проявить свои лоббистские возможности и добьется выбора варианта, наиболее благоприятного для нашего региона", – отметил алтайский депутат.

Как ранее сообщал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, существует два вариант, как трасса из Бийска в Республику Хакасия может пройти по территории Алтайского края. Речь идет о реконструкции участков.

По первой схеме в Абакан из Бийска можно будет уехать на Кузбасс через Целинное и Ельцовку. Таким образом, по территории края дорога будет длиною около 160 километров. Другой вариант – реконструкция дороги через Артыбаш вдоль Бии в сторону Телецкого озера.

Стоимость той или другой дороги в районе 5,7-6,2 миллиарда рублей. В целом же стоимость всего проекта, по предварительной информации, около 49 миллиардов.

Абакан и Бийск разделяют 1100 километров дорог. Напрямую гораздо ближе – 437 километров. Появление такой автотрассы обеспечит транспортную доступность. Добиться этого намерены за счет реконструкции дороги Аскиз – Бирикчуль – Вершина Теи.