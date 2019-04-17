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Обвиняемый по делу о ДТП с тремя погибшими отказался от последнего слова

, ИА "Амител"
Перед началом оглашения приговора он тихо сказал "Простите"
В эти минуты в краевой столице проходит заседание суда по резонансному уголовному делу / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

В эти минуты в краевой столице проходит заседание суда по резонансному уголовному делу / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Водитель автомобиля BMW X6 Александр Руденко, проходящий обвиняемым по громкому делу о ДТП, в результате которого погибли три человека, отказался от последнего слова в суде.

В эти минуты в Барнауле проходит заседание, на котором решается судьба виновника трагедии. Как передает из зала заседания корреспондент портала Amic.ru, Александр Руденко не сказал последнего слова, лишь тяжело вздохнул.

Когда же судья зашел в зал для зачитывания приговора, обвиняемый тихо промолвил: "Простите".

Напомним, что cторона государственного обвинения просит назначить мужчине наказание в виде 8 лет и 11 месяцев лишения свободы.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, смертельная авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия произошла 15 октября 2018 года. Автомобиль BMW X6 на огромной скорости пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault. От полученных травм погибли три пассажира Renault: 5-летняя малышка скончалась на месте ДТП, девочка четырех лет и ее мать умерли в больнице. Водитель и мужчина-пассажир Renault были госпитализированы. Пассажиру BMW медицинская помощь была оказана на месте аварии. Водитель BMW не пострадал.

Следствие установило, что водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался со скоростью более 150 километров в час.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.04.2019 10:57
- гость -

Гори в аду. Надеюсь, ты подохнешь в тюрьме, как бешеная собака.

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17.04.2019 11:28
- гость -

Лица, осуждаемые впервые, за преступления по неосторожности, отбывают наказание не в тюрьме (тюремный режим для особо опасных рецидивистов), а в колонии-поселении.
В колонии-поселении заключенные содержаться в общежитиях, а если есть деньги - то могут арендовать отдельный дом в деревне, куда к ним может приехать семья и жить с ними. Колонию-поселение нельзя покидать, но за хорошую работу поселенцу может быть предоставлен краткосрочный отпуск с выездом на родину. Так было и при СССР, когда за смерть при ДТП давали 10 лет, а зек приезжал в деревню в отпуск, деревенские дивились, как это из тюрьмы отпуск?
Одним словом, будет он в ссылке, как Ленин в Шушенском, когда в фильме Володька с Надькой гулял на природе и кукушку спрашивал, сидя на лавочке среди сирени, сколько еще в этой проклятой ссылке куковать?

0  0
17.04.2019 11:38
- гость -

По неосторожности, это, когда ты, соблюдая все правила ПДД, вместо тормоза нажал на газ, нажал на тормоз, но на скользкой дороге тебя занесло. А пьянь, ехавшая за рулем на скорости 150 км/час, какая же это неосторожность?

0  0
17.04.2019 11:52
- гость -

А пьянь, ехавшая за рулем на скорости 150 км/час, какая же это неосторожность?

А ты судью спроси.

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