Водитель автомобиля BMW X6 Александр Руденко, проходящий обвиняемым по громкому делу о ДТП, в результате которого погибли три человека, отказался от последнего слова в суде.
В эти минуты в Барнауле проходит заседание, на котором решается судьба виновника трагедии. Как передает из зала заседания корреспондент портала Amic.ru, Александр Руденко не сказал последнего слова, лишь тяжело вздохнул.
Когда же судья зашел в зал для зачитывания приговора, обвиняемый тихо промолвил: "Простите".
Напомним, что cторона государственного обвинения просит назначить мужчине наказание в виде 8 лет и 11 месяцев лишения свободы.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, смертельная авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия произошла 15 октября 2018 года. Автомобиль BMW X6 на огромной скорости пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault. От полученных травм погибли три пассажира Renault: 5-летняя малышка скончалась на месте ДТП, девочка четырех лет и ее мать умерли в больнице. Водитель и мужчина-пассажир Renault были госпитализированы. Пассажиру BMW медицинская помощь была оказана на месте аварии. Водитель BMW не пострадал.
Следствие установило, что водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался со скоростью более 150 километров в час.
Комментарии
Гори в аду. Надеюсь, ты подохнешь в тюрьме, как бешеная собака.
Лица, осуждаемые впервые, за преступления по неосторожности, отбывают наказание не в тюрьме (тюремный режим для особо опасных рецидивистов), а в колонии-поселении.
В колонии-поселении заключенные содержаться в общежитиях, а если есть деньги - то могут арендовать отдельный дом в деревне, куда к ним может приехать семья и жить с ними. Колонию-поселение нельзя покидать, но за хорошую работу поселенцу может быть предоставлен краткосрочный отпуск с выездом на родину. Так было и при СССР, когда за смерть при ДТП давали 10 лет, а зек приезжал в деревню в отпуск, деревенские дивились, как это из тюрьмы отпуск?
Одним словом, будет он в ссылке, как Ленин в Шушенском, когда в фильме Володька с Надькой гулял на природе и кукушку спрашивал, сидя на лавочке среди сирени, сколько еще в этой проклятой ссылке куковать?