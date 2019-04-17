Минфин подготовил поправки к закону об антиотмывочной деятельности, согласно которым банки не смогут замораживать счета россиян без документального подтверждения, что тот находится в максимальной категории риска, сообщает газета "Известия".
В настоящее время банки пользуются собственными правилами для внесения в черный список из-за подозрений в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.
Однако такие блокировки счетов без должного основания могут нанести ущерб хозяйственной деятельности частных лиц и компаний, уверены в Министерстве финансов РФ.
Внесение поправок призвано уменьшить риск заморозки средств порядочных граждан и бизнесменов.
Представители банков опасаются, что такой контроль будет способствовать росту теневого оборота в государстве.
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