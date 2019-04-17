Два человека пострадали в результате ДТП, случившегося в Майминском районе Горного Алтая вечером 16 апреля.
Как сообщили в республиканском МВД, авария произошла в 18:40 на автодороге Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск, когда 23-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля ВАЗ-21065.
При движении со стороны села Куташ в сторону Горно-Алтайска, молодой мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем "Лада Калина" под управлением 62-летнего жителя Чойского района.
В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир автомобиля "Лада Калина" получили травмы, были осмотрены на месте происшествия бригадой скорой помощи. Госпитализация мужчинам не потребовалась.
Тестирование водителя ВАЗ-21065 на наличие алкоголя в крови показало положительный результат. В отношении молодого человека составлены материалы о правонарушениях.
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