Первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс прокомментировал решение Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" имущества, утраченного в Крыму после его присоединения к РФ. Согласно вердикту, Россию обязали выплатить 44,4 млн долларов.
"Это детские игры. Их право судиться, но этим украинские власти еще раз показывают свою несостоятельность и неподготовленность, – цитирует Фикса РИА "Новости". – Нас эти судебные процессы совершенно не беспокоят".
По его словам, украинские компании уже много лет пытаются нажиться за счет крымчан, подавая различные иски в международные суды.
При этом он подчеркнул, что властей Крыма больше беспокоит тот ущерб, который был нанесен полуострову за 23 года пребывания в составе Украины, которая не вкладывала денег в его экономику, социальную сферу и инфраструктуру.
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