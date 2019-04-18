21 апреля 2019 года с 11:00 до 16:00 ТРЦ "ПИОНЕР" ждет юных спортсменов на очередной 21-й краевой Забег младенцев для детей 0-2 лет.

Малыши на скорость будут преодолевать дистанцию пять метров: самые младшие участники – ползком, а легкоатлеты постарше – бегом и через "препятствия".

Все участники получат памятные подарки и дипломы. Каждому малышу достанутся воздушные шарики, а победителей ждут спортивные награды – медали за 1-е, 2-е и 3-е места в пятерках" кубки, грамоты и ценные призы.

Помимо основных подарков, традиционно в каждой возрастной категории вручаются призы за лучший костюм участника, самую яркую группу поддержки и самую необычную приманку.

Всех гостей праздника ждет веселая семейная шоу-программа, игровая зона для малышей, интерактивные площадки для детей всех возрастов, а также приятные сюрпризы в честь весеннего Забега. Будет очень весело!

Приятным бонусом будет профессиональная фотосъемка у ярких и стильных фотозон, розыгрыши ценных призов среди участников Забега, море позитива, эмоций и невероятного настроения!

Все публикации можно найти по главным хештегам Забега: #забегмладенцев #забегмладенцевбарнаул #зм22.

А после веселого мероприятия можно будет заглянуть на третий этаж торгового центра и найти для своих малышей много качественных и красивых вещей. Лучшие товары для самых маленьких и деток постарше ждут вас в "Детском мире", отделе "Саша", "Республика KIDS", "Familia", "Кроха", "Стрекоза", "Мадагаскар", а также в отделах любимых брендов "INCITI KIDS", "H&M", "SELA"* на втором этаже торгового центра.

ТРЦ Пионер желает всем интересного досуга и удачного шопинга! Мы ждем Вас!

ТРЦ Пионер

г. Барнаул, проспект Ленина, 102в

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