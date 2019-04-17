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Виновнику аварии с тремя погибшими в Барнауле дали 8,5 лет колонии-поселения

, ИА "Амител"
Также с подсудимого взыщут более 25 миллионов рублей
Суд вынес приговор по резонансному уголовному делу / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Суд вынес приговор по резонансному уголовному делу / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Водителя автомобиля BMW X6, по вине которого в Барнауле было совершено ДТП и погибли три человека, приговорили к 8,5 годам колонии-поселения, передает корреспондент портала Amic.ru из зала суда.

Также суд постановил взыскать с обвиняемого более 25 миллионов рублей. Кроме того, на три года Александр Руденко отстранен от права управления транспортными средствами.

На реализацию судебным приставам передадут следующее имущество: две квартиры, офис, земельный участок, дом в селе Зудилово, нежилое здание, землю в поселке Санниково.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, смертельная авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия произошла 15 октября 2018 года. Автомобиль BMW X6 на огромной скорости пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault.

От полученных травм погибли три пассажира Renault: 5-летняя девочка скончалась на месте ДТП, девочка четырех лет и ее мать умерли в больнице. Водитель и мужчина-пассажир Renault были госпитализированы.

Пассажиру BMW медицинская помощь была оказана на месте аварии. Водитель BMW не пострадал. Следствие установило, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался со скоростью более 150 километров в час.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.04.2019 11:38
- гость -

Мда, через 1,5 года будет на свободе, да и там не будет особо напрягаться! Просто край нашего правосудия!!!

0  0
17.04.2019 11:40
Kimi

Т.е. даже не за решеткой отбывать будет???? капздец блин. Просто место жительства сменит... Караул. Где справедливость?????????

0  0
17.04.2019 11:41
- гость -

Какое ПОСЕЛЕНИЕ???? УЖАС!!! Людей нет В ЖИВЫХ, а этот пьянчуга в поселение...Ну и правосудие...

0  0
17.04.2019 11:42
Гость

Разве это СПРАВЕДЛИВО ??? Даже если теория уголовного права трактует все это в рамках неосторожной вины. У кого в голове уложится смерть людей и вот такой вот приговор... Далее этот выродок купит себе свободу это дело техники и денег.

0  0
17.04.2019 11:44
Гость

Дай Бог что бы пристава собрали ,названную в приговоре, сумму и передали родственникам погибших. Может это как то поможет им ВЫСТОЯТЬ.

0  0
17.04.2019 11:44
- гость -

Только на федеральный канал. Придать дело огласке не только по краю, но и по России.

0  0
17.04.2019 11:48
- гость -

У виновника аварии были умышленные намерения причинить вред жертве (превышение скорости, алкогольное опьянение), то есть смерть пострадавших квалифицируется как убийство, совершенное при помощи автомобиля. Наказание предусматривается по статьям УК РФ о преступлениях против личности (минимально по ст.105 УК РФ — от 6 до 15 лет тюрьмы).

ПОЗОР СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ, ЗА ЛАЙКИ РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ А ЗА УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО ПОСЕЛЕНИЕ

0  0
17.04.2019 11:56
Юлия

Есть ли информация как отреагировал на приговор Евгений или родственники Федько?Неужели они согласны с этим?До этого прям такая точная статья была и много фото,и кто там был,а здесь что то верхушки рассказали и все

0  0
17.04.2019 12:05
Ольга

Это просто издевательство над родственниками...... Жаль, что сейчас деньги решают все....... Судье позор (((((((((

0  0
17.04.2019 12:10
- гость -

Да здравствует наш российский суд, самый гуманный суд в мире! Ура! (сарказм)

0  0
17.04.2019 12:14
- гость -

За лайк под картинкой в интернете - тюрьма, а за три трупа - отпуск в деревне. Ребята, если вы хотите кого-то убить, не будьте идиотами, не убивайте ножом, убивайте машиной, и желательно пьяным, можно и без прав - всё равно ничего тебе за это не будет.

0  0
17.04.2019 12:17
Ируся

17.04.2019 11:56
Юлия
Есть ли информация как отреагировал на приговор Евгений или родственники Федько?Неужели они согласны с этим?До этого прям такая точная статья была и много фото,и кто там был,а здесь что то верхушки рассказали и все

будут обжаловать.с приговором несогласны. Будут требовать колонии общего режима.

0  0
17.04.2019 12:19
- гость -

суд дал практически максимум из того что мог.
если вам нужно око за око, то это уже не в суд, да и вообще не ваше дело.
в счет морального вреда уйдет практически все что он заработал к своим 34 годам.
пускай он и выйдет по удо но выпадет из струи, да и его партнеры по бизнесу не в восторге от его выходки, так что вернуться может и не получится.
про итогу, тип выходит с голым задом, с непонятными перспективами, что там в семье тоже непонятно и с таким грузом по жизни.
что вам еще от этой ситуации надо.

0  0
17.04.2019 12:31
krash

"про итогу, тип выходит с голым задом, с непонятными перспективами"
Какой голый зад, какие перспективы? Вы о чем , товарищ Гость??? По вашему есть перспективы у ТРЕХ убитых?
По вашему справедливо, ребенок прожил 4 года и его УБИЛ пьяный дядька бизнесмен? А ведь на месте того авто мог оказаться любой из нас.
За такие убийства прав пожизненно надо лишать, причем отстранять даже от управления велосипедом. А тут 3 года....это как усмешка звучит

0  0
17.04.2019 12:32
Kimi

17.04.2019 12:19
- гость -

Мож его еще и пожалеть?

Дело в несправедливых судах и законах! Действительно за лайк за решетку садят, а за такое вот на поселение. Чокнуться можно!

0  0
17.04.2019 12:35
- гость -

да уж
когда ужесточат наказание то ...

0  0
17.04.2019 12:35
гость

А вот интересно, тогда чтобы дали реальный срок в тюрьме, а не в поселении, это сколько человек и в каком состоянии надо убить??????? Видимо кому то заплатили много денег..... А жизни не вернуть....

0  0
17.04.2019 12:36
- гость -

Это шутка такая или издевательство? Денисов за взятку колбасой сидит 8 лет строгого режима, а этого за убийство троих людей даже в тюрьму не посадят?.

0  0
17.04.2019 12:39
Гость.

Это крах правосудия для Барнаула и не только. Позор! Позор! Позор! Поселение? А если конкретнее - это официально самый лояльный способ наказания, самый покупной . Все, включая судью, понимают что это Не Наказание. Я чувствую себя хомяком. Себя и каждого барнаульца. До тех пор пока мы позволяем ЭТОму происходить.

0  0
17.04.2019 12:40
Совесть

Петицию надо создавать

0  0
17.04.2019 12:44
- гость -

12-19
Заработал не он, а его папа. Это раз. А два- испытайте на своей шкуре то, что испытали родственники погибших- отец и мать... И напишите свои ощущения нам сюда..

0  0
17.04.2019 12:48
Вася

17.04.2019 12:19
- гость -
с голым задом, с непонятными перспективами, что там в семье тоже непонятно
--------
вот это наказание. у нас полстраны так живут и ничего

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