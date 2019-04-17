Столкновение автомобилей Honda Stepwgn и Hyundai Tucson произошло в Горном Алтае – в результате аварии пострадала 54-летняя женщина.
Как сообщили в МВД по Республике Алтай, ДТП случилось 16 апреля на 34-м километре автодороги Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск.
Установлено, что 45-летний водитель автомобиля Honda Stepwgn превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где затем врезался в стоящий на обочине автомобиль Hyundai Tucson под управлением 29-летнего жителя села Турочак.
"В результате ДТП в Турочакскую районную больницу попутным транспортом была доставлена 54-летняя пассажирка Hyundai Tucson. Женщине госпитализация не потребовалась", – уточняют в полиции.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
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