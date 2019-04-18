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Лучший советский трус: какими ролями запомнился Георгий Вицин

, ИА "Амител"
Вспоминаем самые известные роли в кино и озвучку в мультфильмах в честь 102 дня рождения великого актера

Ровно 102 года, 18 апреля, в местечке под нынешним Санкт-Петербургом родился мальчик, которому суждено было стать одним из самых узнаваемых не только внешне, но и по голосу. Георгий Вицин сыграл во множестве фильмов, еще больше в его карьере было мультиков, где он озвучивал самых интересных героев. Актер умер почти 18 лет назад, но его вклад в советские "киношные" образы останется навсегда. Портал Amic.ru вспоминает его самые известные роли.

Трус

Самая известная роль Вицина – Трус из тройки мелких советских правонарушителей "Трус-Балбес-Бывалый". Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов сыграли в этих образах в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966 год), "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965), "Пёс Барбос и необычный кросс" (1961), "Самогонщики" (1962) и другие фильмы, где их роли были эпизодическими.

Алексей Тютюрин

Это главный герой фильма "Неисправимый лгун". Вицин играет парикмахера, с которым постоянно происходят необычные истории, но его рассказам никто не верит. А ведь он постоянно опаздывает на работу, то потому что попадает под машину Эдиты Пьехи, то возвращает иностранному принцу утерянный портсигар.

"Хмырь"

Хмырь, или Гаврила Петрович Шереметьев, – один из заключенных, который вместе с Косым и Василием Алибабаевичем сбегает из тюрьмы за своим главарем, Доцентом. На воле они пытаются найти золотой шлем Александра Македонского, который сами украли и где-то спрятали. Это были одни из лучших ролей и для Евгения Леонова, и для Савелия Краморова.

Михайло Бальзаминов

В киноленте "Женитьба Бальзаминова" мелкий чиновник Бальзаминов мечтает найти себе богатую невесту, но из-за этого постоянно попадает в комичные ситуации. В итоге женится на богатой купчихе. Кстати, 25-летнего главного героя Вицин играл в 46 лет.

Дед Мусий

В картине "Максим Перепелица" Вицин играет пенсионера. На тот момент ему самому было всего 36 лет, так что грим накладывали по несколько часов.

Отец невесты

В новелле "Свадебное происшествие", вошедшей в состав фильма "Не может быть", Георгий Вицин играет выпивающего отца невесты Екатерины. Ее будущий муж, сделавший предложение наспех, даже толком не знает, как она выглядит без зимнего пальто.

Гробовых дел мастер Безенчук

В фильме "12 стульев" у Георгия Вицина была совсем небольшая роль, но совершенно прекрасная. "Туды его в качель" – эта фраза героя достойна попасть в цитатник фильма.

А еще он играл Игнатия в "Земле Санникова", волшебника в "Старой, старой сказке", Андрея Андреевича в "Сказке о потерянном времени" и многих других.

Озвучка мультфильмов

Одна из самых известных ролей Вицина – домовёнок Кузя, про которого было снято несколько мультиков. А еще он озвучивал "Лапландские сказки", "Следствие ведут Колобки", "Как лиса зайца догоняла", "Дед Мороз и Серый волк" и многие другие.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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