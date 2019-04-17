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Серебренников получил "Золотую маску" за лучшую режиссуру

, ИА "Амител"
Жюри оценили его спектакль "Маленькие трагедии"
Кирилла Серебренникова наградили премией 'Золотая маска' как лучшего режиссера / Фото: versiya.info

Кирилла Серебренникова наградили премией "Золотая маска" как лучшего режиссера / Фото: versiya.info

Кирилла Серебренникова наградили премией "Золотая маска" как лучшего режиссера, сообщает "Дождь".

Столь престижную награду ему дали за работу над спектаклем "Маленькие трагедии".

"Я надеюсь, вы мне дали награду, потому что вам действительно понравился спектакль", – сказал Серебренников при награждении.

Он уточнил, что в России есть очень много достойных режиссеров.

Также культурный деятель обратился к театральному сообществу с призывом беречь свободу художника в театре всеми силами.

Напомним, ранее "Золотые маски" в трех номинациях получил балет "Нуреев", который также входит в число работ Серебренникова.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

17.04.2019 12:30
- гость -

От тюрьмы и от суммы ...Ну всё, черная полоса для него кончилась - сейчас вынесет его на поверхность либеральной элиты! А где присуждение ну хотя бы - заслуженного для начала. Россия! "К сволочи доверчива, на а к нам - тря ля ля..." (из песни ДДТ)

0  0
17.04.2019 13:01
М

ответка от либерастической группировки за абызова-арашукова

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