Воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и школ-интернатов Алтайского края вновь поборются за звание лучших и возможность попасть в финал, который пройдёт в г. Сочи. В Барнауле стартует первый этап XV Открытых Всероссийских соревнований по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя".

Отборочные матчи в Барнауле начнутся 17 апреля 2019 года в 11:00 на поле спортивного клуба "Темп" (проезд Балтийский 1-й, д. 9). Ребята из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и школ-интернатов Алтайского края будут сражаться за право представлять наш регион во втором, общесибирском этапе, который за всю пятнадцатилетнюю историю пройдёт впервые в Барнауле. Уже 25 апреля в краевую столицу приедут две лучшие команды в двух возрастных категориях (старшей: 14-15 лет и младшей: 12-13 лет) из 8 субъектов Сибирского федерального округа. Победители соревнований отправятся представлять Сибирь в финале чемпионата, который пройдет в г. Сочи.

Соревнования "Будущее зависит от тебя" ежегодно проводятся компанией "МегаФон" при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства Просвещения РФ и Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз". Сегодня это один из самых масштабных федеральных проектов для детей-сирот, направленных не только на их физическое развитие, но также на социализацию и содействие семейному устройству.

За всю историю турнира в нем приняли участие более 5 000 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом "Измени одну жизнь" организаторами турнира создано более 2 740 видеоанкет об участниках турнира, 634 из них обрели новую семью.

Организаторами I этапа Соревнований в Алтайском крае выступают Алтайское региональное отделение "МегаФона", Министерство спорта Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, "Алтайская краевая федерация футбола", также партнером мероприятия в этом году выступила компания "Бочкари".

Официальный сайт соревнований: http://football.megafon.ru/

#БЗТ #БудущееЗависитОтТебя