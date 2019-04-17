Ученые Китайского университета геонаук с коллегами из Цинциннати в ходе исследования выяснили, какая из всех катастроф уничтожила больше всего живых существ, сообщает Regnum со ссылкой на Nature Communications.
Ей оказалось извержение вулканов – Сибирских траппов, расположенных на территории современной Сибири.
Оно длилось сотни лет, в результате чего произошли выбросы в атмосферу ртути, которая с дождевой водой попала в Мировой океан, образовав там отложения.
За это время в воздух выкинуло около трех миллионов кубических километров пепла. Подскочила кислотность морей. Температура воздуха на планете повысилась на 10 градусов.
Этот комплекс факторов, связанных с извержением, привел к гибели 96% морских видов, 83% насекомых и 73% наземных позвоночных, установили исследователи.
Ни одна другая катастрофа в истории планеты не приводила к более пагубным последствиям, считают ученые.
Комментарии
А то раньше не было выяснено, что Западная Сибирь это огромное лавовое поле? И что бы мы делали без китайских учёных.