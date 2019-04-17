Росстат подвел итоги "трудовой миграции" регионов России, сообщает "Российская газета".
Как выяснилось, наибольшее количество россиян, отправляющихся на заработки, выбирает Москву. Жители других регионов там составляют почти четверть (22,9%) от всех работников.
Второе по популярности направление – это Тюменская область. Там работают 18,6% людей, проживающих в других местах.
Третий – Санкт Петербург. Здесь доля иногородних трудящихся достигает 7,3%.
Также в число лидеров входят Магаданская область (6,9%), Якутия (6,7%), Московская область (5,1%.) и Республика Коми (4,3%)
Комментарии