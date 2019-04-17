Житель Алтайского края приговорен к реальному сроку за поджоги имущества женщин, с которыми у него не сложились отношения.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в июне 2018 года мужчина стал совместно проживать с женщиной. Но в итоге отношения не сложились, и девушка ушла от него. В этой связи осужденный пришел к дому потерпевшей и вызвал ее на улицу для разговора, однако она отказалась выйти из дома.

"Действуя на почве личных неприязненных отношений, из ревности, осужденный прошел в хозяйственную постройку усадьбы дома, состоящей из бани, предбанника, сарая, где зажигалкой поджег вещи. От умышленных действий осужденного разгорелся огонь, в результате пожара полностью сгорела хозяйственная постройка. Причиненный ущерб потерпевшей составил более 135 000 рублей", – отмечают в прокуратуре.

В августе – сентябре 2018 года мужчина стал проживать совместно с другой женщиной. И тут в отношениях произошел разлад. Девушка от него ушла, поскольку он угрожал ей убийством. В октябре прошлого года он облил бензином стены веранды дома и крыльцо потерпевшей, затем поджег.

"Убедившись, что от его действий огонь разгорелся, осужденный скрылся с места совершения преступления. Однако задуманное им преступление не было доведено до конца, поскольку пожар был обнаружен потерпевшей и своевременно локализован сотрудниками МЧС", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

В ходе расследования вышеуказанных преступлений осужденный скрывался от органов предварительного расследования, в связи с чем объявлялся в розыск, после установления его местонахождения он был арестован.

Суд приговорил мужчину к трем с половиной годам колонии строгого режима. С осужденного взыскано в пользу одной из потерпевших более 135 000 рублей в счет компенсации материального вреда за уничтоженное имущество.